القصراوى ترفع أسعار سينوفا 11 ألف جنيه

أحمد عوضقررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء جاك وبايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات العلامة الصينية "سينوفا"؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالي.وارتفعت أسعار سينوفا "x25" - بمقدار يتراوح بين 7 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فئة الـ"A/T H/L" نحو 215 ألف بدلاً من 208، وصعدت أسع



أحمد عوض

قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء جاك وبايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات العلامة الصينية “سينوفا”؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالي.

وارتفعت أسعار سينوفا “x25″ – بمقدار يتراوح بين 7 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فئة الـ”A/T H/L” نحو 215 ألف بدلاً من 208، وصعدت أسعار فئة “A/T Fashion” إلى 230 ألف جنيه مقابل 219.

وسجلت أسعار سينوفا “x35” – ارتفاعا بمقدار 4 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة الـ “A/T” إلى 249 ألف مقابل 245، وتقدر أسعار فئة “A/T Fashion” من سينوفا x35 بـ 269 ألف مقارنة بـ 265 خلال سبتمبر الماضى.

وبلغت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألف مقابل 155، ووصلت أسعار A1 فئة A/T إلى 179 ألف بدلا من 177، وصعدت أسعار فئة “A/T HB” إلى 173 الف مقابل 169، وسجلت أسعار فئة M/T HB نحو 152 ألف مقارنة بـ 149 ألف .

ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال سبتمبر الحالي:



العلامة الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار ديسمبر مقدار التغيير/ باﻷف جنيه سينوفا X25 A/T H/L 208 215 7 A/T Fashion 219 230 11 X35 A/T 245 249 4 A/T Fashion 265 269 4 A1 M/T 155 156 1 A/T 177 179 2 A/T HB 169 173 4 M/T HB 149 152 3

إعداد – المال المصدر: مجموعة القصراوي