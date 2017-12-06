القصراوى ترفع أسعار سينوفا 11 ألف جنيه

أحمد عوض
قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء جاك وبايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات العلامة الصينية “سينوفا”؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالي.
وارتفعت أسعار سينوفا “x25″ – بمقدار يتراوح بين 7 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فئة الـ”A/T H/L” نحو 215 ألف بدلاً من 208، وصعدت أسعار فئة “A/T Fashion” إلى 230 ألف جنيه مقابل 219.
وسجلت أسعار سينوفا “x35” – ارتفاعا بمقدار 4 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة الـ “A/T” إلى 249 ألف مقابل 245، وتقدر أسعار فئة “A/T Fashion” من سينوفا x35 بـ 269 ألف مقارنة بـ 265 خلال سبتمبر الماضى.
وبلغت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألف مقابل 155، ووصلت أسعار A1 فئة A/T إلى 179 ألف بدلا من 177، وصعدت أسعار فئة “A/T HB” إلى 173 الف مقابل 169، وسجلت أسعار فئة M/T HB نحو 152 ألف مقارنة بـ 149 ألف .
ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال سبتمبر الحالي:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار سبتمبر
أسعار ديسمبر
مقدار التغيير/ باﻷف جنيه
سينوفا
X25
A/T H/L
208
215
7
A/T Fashion
219
230
11
X35
A/T
245
249
4
A/T Fashion
265
269
4
A1
M/T
155
156
1
A/T
177
179
2
A/T HB
169
173
4
M/T HB
149
152
3