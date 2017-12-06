سيــارات

القصراوى ترفع أسعار سينوفا 11 ألف جنيه

أحمد عوضقررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء جاك وبايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات العلامة الصينية "سينوفا"؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالي.وارتفعت أسعار سينوفا "x25" - بمقدار يتراوح بين 7 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فئة الـ"A/T H/L" نحو 215 ألف بدلاً من 208، وصعدت أسع
6 ديسمبر، 2017 6 ديسمبر، 2017

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أحمد عوض

قررت مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء جاك وبايك سينوفا، زيادة أسعار طرازات العلامة الصينية “سينوفا”؛ بمقدار يتراوح بين 1 و11 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالي.

وارتفعت أسعار سينوفا “x25″ – بمقدار يتراوح بين 7 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ لتبلغ فئة الـ”A/T H/L” نحو 215 ألف بدلاً من 208، وصعدت أسعار فئة “A/T Fashion” إلى 230 ألف جنيه مقابل 219.

وسجلت أسعار سينوفا “x35” – ارتفاعا بمقدار 4 آلاف جنيه، لتصل أسعار فئة الـ “A/T” إلى 249 ألف مقابل 245، وتقدر أسعار فئة “A/T Fashion” من سينوفا x35 بـ 269 ألف مقارنة بـ 265 خلال سبتمبر الماضى.

وبلغت أسعار سينوفا”A1″ – فئة “M/T” نحو 156 ألف مقابل 155، ووصلت أسعار A1 فئة A/T إلى 179 ألف بدلا من 177، وصعدت أسعار فئة “A/T HB” إلى 173 الف مقابل 169، وسجلت أسعار فئة M/T HB نحو 152 ألف مقارنة بـ 149 ألف .

ويوضح الجدول التالي، أحدث القائمة السعرية لطرزات سينوفا خلال سبتمبر الحالي:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار سبتمبر

أسعار ديسمبر

مقدار التغيير/ باﻷف جنيه

سينوفا

X25

A/T H/L

208

215

7

A/T Fashion

219

230

11

X35

A/T

245

249

4

A/T Fashion

265

269

4

A1

M/T

155

156

1

A/T

177

179

2

A/T HB

169

173

4

M/T HB

149

152

3

إعداد – المال                                المصدر: مجموعة القصراوي 

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