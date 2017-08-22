سيــارات

القصراوى ترفع أسعار سيارات جاك بمقدار 5- 30 ألف جنيه

أحمد عوضرفعت مجموعة القصراوي، وكيل جاك وبايك سينوفا، أسعار طرازات جاك بنسبة تتراوح بين 2.3 و12.5%، بمقدار يتراوح بين 5 و30 ألف جنيه، خلال الفترة من يوليو الماضي حتى الآن.وصعدت أسعار جاك s2 فئة الـA/T Luxury RA4، إلى 204 آلاف جنيه، مقارنة بـ189، كما وصلت أسعار جاك s2 فئة الـA/T Smart RA8، إلى 2
22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017

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أحمد عوض

رفعت مجموعة القصراوي، وكيل جاك وبايك سينوفا، أسعار طرازات جاك بنسبة تتراوح بين 2.3 و12.5%، بمقدار يتراوح بين 5 و30 ألف جنيه، خلال الفترة من يوليو الماضي حتى الآن.

وصعدت أسعار جاك s2 فئة الـA/T Luxury RA4، إلى 204 آلاف جنيه، مقارنة بـ189، كما وصلت أسعار جاك s2 فئة الـA/T Smart RA8، إلى 219 ألف جنيه، بدلًا من 214 خلال يوليو الماضي.

وقفزت أسعار جاك S3 فئة الـA/T Luxury XA4، لنحو 242 ألف جنيه، مقابل 229، وارتفعت أسعار جاك s2 فئة الـA/T Smart XA8 لنحو 259 ألف جنيه، مقارنة بـ242، وصعدت أسعار فئة الـA/T Smart Plus XA9 إلى نحو 269 ألف جنيه، بدلًا من 239.

ويوضح الجدول التالي تطور أسعار طرازات جاك خلال يوليو الماضي حتى الآن:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

اسعار يوليو

اسعار أغسطس

مقدار التغير

نسبة التغير%

جاك

s2

A/T Luxury RA4

189

204

15

7.9%

A/T Smart RA8

214

219

5

2.3%

S3

A/T Luxury XA4

229

242

13

5.6%

A/T Smart XA8

242

259

17

7%

A/T Smart Plus XA9

239

269

30

12.5

إعداد- “المال”

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