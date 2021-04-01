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القصة الكاملة لتنازل «ماستر جروب» عن أرض «سيتي أوفال» في العاصمة الجديدة

طرحت ماستر جروب مشروع سيتي أوفال بالعاصمة الجديدة على مساحة 37 فدانا
محمود زكي 1:45 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 1:45 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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كشف اللواء مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عن سحب قطعة أرض من شركة ماستر جروب للتطوير العقاري وذلك بمشروع سيتي أوفال.

وأضاف أمين في تصريحات لـ”المال” أن ماستر جروب  لم تلتزم بالاشتراطات التي وضعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إضافة إلى تأخرها في استصدار القرار الوزاري للمشروع.

وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة أن ماستر جروب قامت ببيع الوحدات داخل مشروع سيتي أوفال  بالمخالفة الاشتراطات التي وضعتها العاصمة.

 وطرحت ماستر جروب مشروع سيتي أوفال بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 37 فدانا وقدرت الاستثمارات المتوقعة للمشروع بحوالي 3.8 مليار جنيه تستهدف من خلالها مبيعات بحوالي 6 مليارات جنيه.

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وقامت الشركة بسداد مقدم الأرض إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث حصلت الشركة على الأرض بقيمة 687 مليون جنيه.

ويضم المشروع يضم 1021 شقة سكنية و34 تاون هاوس وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل  كان متوقع له أن ينتهي تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، قال محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب العقارية، إن الشركة لم تتأخر عن استصدار القرار الوزاري للمشروع، وأنها التزمت بجميع الاشتراطات الخاصة بشركة العاصمة الإدارية.

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وأضاف أن مكتب التصميمات الذي تعاقدت معه الشركة انتهى من تصميم المشروع وعلى مدار أربعة أشهر تم الذهاب إلى مقر الهيئة عدة مرات إلى أن وافقت على التصميم وتم إصدار القرار الوزاري.

وأوضح رئيس الشركة أنها ارتأت مؤخرا التنازل عن قطعة الأرض والتركيز على باقي مشروعاتها في العاصمة، مشيرا إلى أنه تم رد حجوزات العملاء مرة أخرى عقب إعلان الشركة التنازل عن الأرض.

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وأوضح أن ما يزيد عن 20% من عملاء سيتي أوفال قاموا بالحجز في مشروع ذا سيتي التابع للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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