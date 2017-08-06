القصة الكاملة لأزمة المايوه الشرعي في المنتجعات المصرية

- وزارة السياحة: لم نلزم الفنادق بالسماح للمحجبات بنزول حمامات السباحة - محمد فلا : بعض خامات المايوه الشرعي تلوث المياه .. والأجانب يستاءون من المنظر دعاء محمود قالت رنا جوهر المستشار الإعلامي لوزير السياحة، إن الوزارة لم تعمم أي منشور على الفنادق بشأن السماح للسيدات بالنزول بالمايوه

– وزارة السياحة: لم نلزم الفنادق بالسماح للمحجبات بنزول حمامات السباحة

– محمد فلا : بعض خامات المايوه الشرعي تلوث المياه .. والأجانب يستاءون من المنظر

دعاء محمود

قالت رنا جوهر المستشار الإعلامي لوزير السياحة، إن الوزارة لم تعمم أي منشور على الفنادق بشأن السماح للسيدات بالنزول بالمايوه الشرعي إلى حمامات السباحة، وإنما قامت بمخاطبة غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار شروط منها أن تتوافق الخامة مع المياه.

وأضافت أن الوزارة لم تتراجع عن أي قرار لأنها في الأصل لم تصدر المنشورين رقم 30 و 31 مؤكدة أن الغرفة هي التي أصدرت المنشورين .

يذكر أن إيزيس أمين القائم بأعمال الأمين العام للغرفة عممت المنشور رقم 31 لمديري الفنادق قالت فيه :”إلحاقا بالمنشور رقم 30 المرسل بشأن تعنت عدد الإدارات الفندقية مع السائحين المصريين ومنع السيدات من النزول لحمامات السباحة بالمايوه الشرعي، يرجى التكرم بإرجاء العمل بهذا المنشور لحين عرضه على اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال بالغرفة ودراسته جيدا، علما بأنه سيتم إرسال منشور آخر لسيادتكم في هذا الشأن، بما تم الانتهاء إليه في دراسة أخرى”.

وعلمت “المال” من مصادر بغرفة الفنادق أن نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال في الغرفة لم يوقع علي المنشور وأن أحد العاملين بالمكتب وقع بدلاً منه فور وصول المنشور الرسمي من وزارة السياحة، مؤكداً أنه سيتم تحويل المتسبب في ذلك للتحقيق.



من جانبه قال عبد الفتاح العاصي وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشأت الفندقية، أنه ليس من حق مديرين الفنادق منع السيدات من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعى ولكن مع مراعاة ألا تتفاعل خامة الزى مع مياه حمام السباحة.

وقال مصدر بغرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن الغرفة واجهت انتقادات عديدة من مديري الفنادق بسبب عدم دراسة الأمر قبل اتخاذ القرار ، مؤكداً أنه لا توجد معارضة لنزول السيدات حمامات السباحة بالمايوه الشرعي ولكن الأزمة في عدم التزام النزلاء بارتداء خامات تتناسب مع المياه.

وتابع المصدر أن هناك مواد كيمائية يتم إضافتها للمياه وفي حال تفاعلت مع خامات غير مناسبة تضطر الفنادق إلى تغيير المياه لأكثر من مرة وهو أمر مكلف في ظل ارتفاع أسعار الفواتير.

وانتقد محمد فلا عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، القرار مؤكداً أن الفنادق لديها قواعد عامة وأعراف دولية لابد من الألتزام بها، “الأمر ليس له علاقة بالحجاب أو المايوه ولكن الأزمة في الخامات نفسها التي تتسبب في تلويث المياه” .

وتابع :” السائحين الأجانب يستاءون من هذا المنظر ولابد من مراعاة ذلك أيضاً” .

وكان قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية تلقى العديد من الشكاوى من نزلاء الفنادق المصريين بشأن منع عدد من الفنادق السيدات المحجبات من نزول حمام السباحة بـ”المايوه الشرعي”.

