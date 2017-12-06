القصبي: نقل السفارة الأمريكية للقدس سيجعل المنطقة على فوهة بركان

ياسمين فوازحذر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، من قرار الإدارة الأمريكية باحتمالية نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، قائلا إن هذا القرار يفشل أى تحرك لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي ويقتل أى فرصة



ياسمين فواز

حذر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، من قرار الإدارة الأمريكية باحتمالية نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، قائلا إن هذا القرار يفشل أى تحرك لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي ويقتل أى فرصة للحوار الجاد ونشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وسوف يجعل المنطقة أشبه بفوهة بركان سينفجر فى أى لحظة وخطوات لا تحمد عقباها.

وقال رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب ان اتخاذ مثل هذه القرارات انتهاك خطير لكل القرارات الدولية، وتجاوز لجميع الخطوط الحمراء، والتى من شأنها توتير المنطقة بأكملها ويمثل عدوانا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلك تكون قد انتهكت جميع المواثيق الدولية، والقرارات ذات الصلة، بحل ملف القدس ضمن عملية التفاوض.

وأشار إلى أن هذا القرار مخاطرة بأمن المنطقة بالكامل لأن القدس عربية وستظل عربية شاء من شاء وأبى من أبى، وطالب بضرورة الترويج والرجوع عن مثل هذه القرارات التى سوف تؤدى إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط.