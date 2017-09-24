استثمار

القرى السياحية: 12 مليون جنيه مقابل انتفاع خدمات الشواطىء

رضوى عبد الرازقحقق جهاز القرى السياحية، 12 مليون جنيه من إجمالى طرح حق انتفاع توفير الخدمات للشواطىء المميزة والمفتوحة والتى طرحت لمدة 3 مواسم صيفية خلال الموسم الحالى.   وقال المهندس عادل عبد العزيز مدير عام المشروعات بجهاز القرى السياحية، إن العام الحالى شهد إقبالا على المزادات المطروحة لتو
24 سبتمبر، 2017 24 سبتمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

حقق جهاز القرى السياحية، 12 مليون جنيه من إجمالى طرح حق انتفاع توفير الخدمات للشواطىء المميزة والمفتوحة والتى طرحت لمدة 3 مواسم صيفية خلال الموسم الحالى.
 
وقال المهندس عادل عبد العزيز مدير عام المشروعات بجهاز القرى السياحية، إن العام الحالى شهد إقبالا على المزادات المطروحة لتوفير خدمات الشواطىء والأنشطة المختلفة. 

وأشار إلى أنه تم طرح مزاد وحيد لبيع 15 محلا تجاريا، بقرى مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، ولم يتم بيع أي منهم لتدنى العروض المقدمة. 

ولفت إلى أنه جارى حصر المحلات الشاغرة، ومعرفة الأنشطة التى تحتاج إليها القرى تمهيدا لطرح وحدات جديدة تلائم احتياجات العملاء.

وأوضح أنه جارى استكمال أعمال تطوير المداخل ورفع كفاءة الطرق.

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