«القرى السياحية» يطرح 22 محلًا تجاريًا و8 مخازن للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز القرى السياحية عن طرح 22 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 32 إلى 95 مترًا مربعًا، و8 مخازن بمساحات تتنوع بين 26 و40 مترا مربعا بمركز مارينا العلمين السياحي بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو مخزن وذلك بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر جهاز القرى السياحية يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 20 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد ، لكل محل أو مخزن

3-يتم استكمال نسبة سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

4-ويتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وتابع الجهاز، يتم سداد الباقي، نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقا لمنشور وزارة المالية.

3-ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.