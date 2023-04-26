«القرى السياحية» يطرح مبنى «الموتيلات» بالشانزليه للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز القرى السياحية عن طرح مبنى الموتيلات الكائنة بمنطقة الشانزليه بجوار بوابة رقم (1) بالمنطقة الأولى بمركز مارينا العلمين السياحي، للبيع بنظام مقابل الانتفاع الموسمي لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني.

ويشمل المبنى (34) وحدة فندقية بمساحة 72 متر مربع لكل وحدة ومسطح بدروم بمساحة 260 متر مربع وعدد 2 مكان انتظار سيارات بمسطح 1800 متر مربع ومسطح أخضر في حدود 7000 متر مربع.

ووضع الجهاز شرطين للمشاركة في المزاد وهما:

1-يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز القرى السياحية بوابة 4 مركز مارينا العلمين السياحي نظير سداد مبلغ 299 جنيه

2-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكماله إلى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية ظهراً بمقر جهاز القرى السياحية يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعه في مواعيد العمل الرسمية.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 والقانون رقم (59) لسنة 1979.