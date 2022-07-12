القرى السياحية ببورسعيد تسجل نسبة إشغال 100% خلال عيد الأضحى (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن أن محافظة بورسعيد شهدت توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق المختلفة بالمحافظة بلغت نسبة 100%.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تزينت خلال عيد الأضحى المبارك، واستقبلت الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بالشواطئ والمناطق السياحية والترفيهية ببورسعيد، مشيرا إلى أن جميع القرى السياحية والفنادق والشوارع السياحية تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى خلال عيد الأضحى المبارك،

وتم التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير كل سبل الراحة للمواطن، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية وفرض الامن والأمان طوال أيام العيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشواطئ للخروج بمحافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال عيد الأضخى المبارك.

ويواصل أهالي بورسعيد الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حيث تشهد شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالا كبيرا من أبناء بورسعيد وزائريها، الذين اصطحبوا المأكولات والمشروبات والتسالي والسماح للأطفال باللعب وقضاء وقت ممتع وسط الطبيعه الساحرة والجو الجميل.

وأنهت محافظة بورسعيد جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين علي الشواطئ، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات لاستقبال المصطافين والزائرين ورفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري بورسعيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكذلك التأكد من رفع كفاءة الشواطئ والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق جميع التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطئ، كما شهدت الملاهي والمولات المختلفة ببورسعيد إقبالا وزحما من الكبار والأطفال للاحتفالا بالعيد.

وتشهد الحدائق والمتنزهات إقبالا كبيرا من المواطنين وسط حالة من الفرحة والبهجة من قبل المترددين، والتي فتحت أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وتوافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزائريها على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين وسط أجواء من الفرحة والبهجة وفي وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ.

وتسود حالة من السرور والسعادة لدى المواطنين خلال أيام عيد الأضحي حيث توجهت الأسر للاستمتاع داخل حدائق فريال والمنتزه والمسلة وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع 3/7، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين، وتوزيع البالونات والهدايا للأطفال وإقامة الكرنفالات الشعبية.

وواصلت مراكز الشباب والرياضة على مستوي المحافظة، تنفيذ عدد من الفعاليات، والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجميع مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين من جميع الفئات العمرية، حيث توجه الشباب والأطفال الى حمامات السباحة وحديقة الاطفال، والملاهي والكافيهات وصالات الألعاب وصالات الألعاب الإلكترونية، كما تم توزيع الهدايا ولعب على الأطفال مع تقديم فقرات فنية، وموسيقية.

وكانت محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعداد القصوى للخروج بمحافظة بورسعيد بصورة مشرفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الاضحى المبارك، ووجه محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية خلال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة الشوارع والمتنزهات والحدائق على اعلى مستوى، مع تواصل انعقاد غرفة عمليات المحافظة لاستقبال أي شكاوي ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

مراكز الشباب والرياضة تواصل استقبال الشباب والأطفال للاستمتاع بالمبادرات المختلفة

يواصل أهالي محافظة بورسعيد الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حيث تشهد شواطئ بورسعيد وبورفؤاد، إقبالا كبيرا من أبناء بورسعيد وزائريها، الذين اصطحبوا المأكولات والمشروبات والتسالي والسماح للأطفال باللعب وقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة الساحرة والجو الجميل.

وأنهت محافظة بورسعيد جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين علي الشواطئ، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات لاستقبال المصطافين والزائرين ورفع درجة الاستعداد بجميع الشواطىء لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري بورسعيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك التأكد من رفع كفاءة الشواطئ والالتزام التام بالاجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطئ، كما شهدت الملاهي والمولات المختلفة ببورسعيد إقبالا وزحما من الكبار والأطفال للاحتفالا بالعيد.

وتشهد الحدائق والمتنزهات إقبالا كبيرا من المواطنين وسط حالة من الفرحة والبهجة من قبل المترددين، والتي فتحت أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وتوافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزائريها على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين وسط أجواء من الفرحة والبهجة وفي وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ.

وتسود حالة من السرور والسعادة لدى المواطنين خلال أيام عيد الأضحي حيث توجهت الأسر للاستمتاع داخل حدائق فريال والمنتزه والمسلة وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع ٧/٣، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين، وتوزيع البالونات والهدايا للأطفال وإقامة الكرنفالات الشعبية.

واصلت مراكز الشباب والرياضة على مستوي المحافظة، تنفيذ عدد من الفعاليات، والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجميع مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين من جميع الفئات العمرية.حيث توجه الشباب والأطفال الى حمامات السباحة وحديقة الاطفال، والملاهي والكافيهات وصالات الألعاب وصالات الألعاب الإلكترونية، كما تم توزيع الهدايا ولعب على الأطفال مع تقديم فقرات فنية، وموسيقية.

وكانت محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعداد القصوى للخروج بمحافظة بورسعيد بصورة مشرفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الاضحى المبارك، ووجه محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية خلال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة الشوارع والمتنزهات والحدائق على أعلى مستوى، مع تواصل انعقاد غرفة عمليات المحافظة لاستقبال اي شكاوي ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.