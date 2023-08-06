«القرى الذكية» تتيح مكاتب «مينى ورك سبيس» فى مشروعى تلال ومراسى الساحل الشمالى

أتاحت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية مساحات عمل صغيرة mini workspace على شواطئ منتجعات عدة مشروعات فى الساحل الشمالى، منها مراسى السياحية المملوكة لمجموعة «إعمار»، و«تلال» التابعة لمجموعة رؤية العقارية.

وعلمت «المال» أن هذه المكاتب مجهزة بكافة الخدمات لإنجاز المهام اليومية، لتلبى احتياجات مجتمع الأعمال الشباب من رواد تلال ومراسى، على غرار التى تقدمها الشركة فى القرية الذكية بالسادس من 6 أكتوبر.

وقالت مصادر إن أسعار باقات المكاتب المشتركة فى مبنى nexus بالقرية الذكية تصل إلى 4500 جنيه شهريا، و300 فى اليوم الواحد، و200 لمدة 12 ساعة، و100 للساعة الواحدة، كما تقدم أيضا باقة خاصة بالمكاتب وتتيح استخدام خدمات مركز الأعمال.

وقال رئيس إحدى شركات التطوير العقاري: هناك تسابق بين المطورين لتقديم جميع الخدمات المساعدة لرواد المشروعات القائمة فى الساحل الشمالى، ضمن التنافس على تقديم الأفضل للعملاء وزيادة تميز مشروعاتهم مقارنة بالأخرى.

وتابع لـ«المال»، إن الدولة أعلنت قبل سنوات عن خطتها لتحويل منطقة الساحل الشمالى لتجعلها متاحة للعيش والسكن طوال العام وعدم قصرها على فصول الصيف فقط، وبالتالى من المنطقى توجه بعض شركات التكنولوجيا لتوفير خدماتها لقاطنى المنطقة وتيسير تواصلهم مع مقرات الشركات التى يعملون بها عبر المكاتب المتنقلة أو الكبائن التكنولوجية المتصلة بالإنترنت.

وأكد أن موسم الصيف 2023 يشهد تحولاً حقيقاً فى تعامل المطورين مع خطوات التحول التكنولوجى وتطبيق معايير الاستدامة، فالحياة فى المنتجعات السياحية ليست مقتصرة على البحر، وإنما أصبحت مدينة متكاملة، كما أن هنالك آليات وحلول مالية تكنولوجية ظهرت مؤخرا للتحكم فى مصروفات أبناء مالكى الوحدات.

وتعد تنمية الساحل الشمالى الغربى من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، نظرًا لما تمتلكه من موارد مختلفة، وقدرتها على استيعاب عدد سكان يقدر بحوالى 34 مليون نسمة، خلال الـ40 عامًا المقبلة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى 2052.