القروض السبب.. «حساب ختامي22/21» يثير هجوم «النواب» على الحكومة ونائب: اطلعوا كلموا الناس

تباينت آراء اعضاء مجلس النواب ما بين الموافقة والرفض علي التقرير العام للحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 أثناء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، موجهين انتقادات واسعة للحكومة، بسبب ارتفاع خدمة الدين العام ليصل إلى 7 تريليونات جنيه، في ظل غياب خطة واضحة للسداد من قبل الحكومة، وورود ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس بعدم الاستفادة من القروض واستغلالها بالشكل الأمثل.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال: “الملاحظات من 2016 هي هي، متابعا: هذا معناه أن الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيرات طفيفة”.

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات التي لا يتم النظر إليها من الحكومة عدم الاستفادة من القروض واستغلالها على النحو الأمثل، معلنا اتفاقه مع لجنة الخطة والموازنة في تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني أرفض شكر الحكومة.

وقال أبو العلا: نحن لا نشكر الحكومة ولكن ندعو الله أن يلهمها الصواب، لأن ما يحدث في مصر غير مقبول، مشيرا إلى أن الدين العام وصل لـ7 تريليون، ولا يوجد آلية لكيفية السداد.

وأشار إلى أنه في عرض وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديد فقد تضاعفت الفوائد لأكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن وزيرا المالية والتخطيط لما يعلنا خطة سداد هذه الديون.

و اعلن النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب موافقته على تقرير الحساب الختامي، وقال “لله يكون في عون القيادة السياسية لكن لابد من مخاطبة الشعب المصري والرد على تساؤلات الناس، الدولار والذهب المكون الرئيس في بيوت الناس وأحضان الناس، لابد تطلعوا تكلموا الناس في الإعلام احنا فين موقعنا”.

فيما ، رفض النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022.

وقال داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم “لفت نظري إن اللجنة (الخطة والموازنة) قالت لحل الخلاف نشكل لجنة من الجهاز المركزي ولجنة من المالية للتوافق هذا أمر مرفوض، ندخل من لجنة للجنة للجنة وكل ما تمشي في بلد تلاقي لجنة”.

ووجه داود انتقادات حادة للحكومة وقال الإيرادات تريليون و 347 مليار و177 مليون، منهم 42% قروض لخنق الأجيال القادمة، ومنهم 41% ضرائب، وقناة السويس وغيرها من الجهات 14%، وأضاف “هذه إيرادات دولة مصر غير الضرائب والقروض”.

ومطالب في النواب بزيادة الحوافز الضريبية وتحصيل الديون

أعلن النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس النواب ، موافقة الهيئة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2021/2022.

ووجه شلبي، في كلمته بالجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول في سبيل إعداد هذه التقرير وتثمين الملاحظات الواردة فيه .

وأضاف:” ولا يفوتنا ان نشيد بالضبط المالي من جانب الحكومة خلال الازمة العالمية الحالية التي بدأت تتفاقم في النصف الاخير من العام المالي 2022 وبالرغم من تلك الازمة ومدى تأثيرها إلا أن الحكومة استطاعت أن تكتفي بتعديلات في التقديرات الاصلية بنسية 3.5% وهي النسبة الاقل على مدار التعديلات التي حدثت خلال سنوت الازمات سابقة فبينما نجد نسبة التعديل بلغت 6.6% في عام ازمة الكورونا 2019/ 2020 وفي فترة 2017/ 2018 بلغت 7.7% نرى انها منخفضة في عام 21/ 22 رغم الظروف العالمية لتصل الى 3.5% .”

وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب ، بضرورة التوجة نحو الحوافز الضريبية لزيادة تحصيل الايرادات الضريبية ، العمل على برامج تحفيزية لدمج الاقتصاد الغير رسمي بما يسبب زيادة الايرادات الضريبية، والاستغلال الامثل لأصول الدولة، والعمل على تحصيل متاخرات الديون المستحقة للدولة.

ووجه شلبي، الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره القيم والجوهري والذي تلاحظ التزام أغلبية الجهات بالالتزام بملاحظاته عن الحساب الختامي عن العام المالي الماضي بما يحقق المزيد من الحوكمة والضبط المالي.