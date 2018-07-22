«القرن الأفريقى».. منبر للسلام بعد حروب طاحنة



تتجه منطقة القرن الأفريقى عند الحائط الجنوبى الغربى لمصر.. والممتد من «العوينات» ولنحو ما يزيد على ألفى كيلومتر تقريباً من ساحل البحر المتوسط، مروراً بصحراء تشاد والسد العالى والشمال السودانى، إذ تتجه للعودة للاستقرار من بعد أن طالتها الفوضى السياسية والأيديولوجية- بأقله منذ الربع الأخير من القرن العشرين حتى الآن، إذ ينحو جوارها الإقليمى فى الأسابيع القليلة الماضية إلى تصالحات سياسية وأمنية فيما بين وحداته السوسيولوجية من بعد عقود أمضتها فى حروب بينية وأهلية طاحنة، سواء فى الجنوب السودانى، أو بين إثيوبيا وإريتريا، أو بسبب تدخل الأخيرتين- كل لأسبابها- فى الحرب الأهلية بالصومال.

إلى ذلك، تعيد كل من إثيوبيا وإريتريا علاقاتهما الدبلوماسية التى أنهت فى خطوة جيوتاريخية انقسامهما السياسى منذ مطلع التسعينيات، كما أنهت أزمة عسكرية دامت بينهما لعقدين راح ضحيتها آلاف الأرواح من الجانبين، إذ ينهى تصالحهما العزلة الإرتيرية من جانب.. ويؤدى من جانب آخر إلى استئناف إثيوبيا فتح منافذها البحرية على البحر الأحمر والمحيط الهندى، كما سوف تخلق المصالحة ظروفاً مثالية تخدم المصالح المشتركة للأمتين، ولجوارهما على حد سواء، من الصومال جنوباً إلى السودان ومع مصر باتجاه الشمال، وفى إطار شرق أفريقى متضامن يحفظ مصالحهم المشتركة من جانب.. بنفس القدر الذى يتقاطع من جانب آخر مع المصالح الإقليمية والدولية، وهى الساعية بدورها إلى تعزيز دورها فى القرن الأفريقى لما يمثله من قيمة إستراتيجية تتنافس من حوله القوى الكبرى على استئجار قواعد عسكرية لها فى ربوعه.. وهى المتشاطئة مياهه الإقليمية مع دول وسواحل الضفة الغربية للبحر الأحمر.. مع السعودية واليمن، ومن ثم إلى سائر أنحاء جزيرة العرب، وهو ما يمثل لهذه القوى ضرورة حيوية لتأمين تجارتها عبر هذا الشريان الملاحى البحرى العالمى المهم من باب المندب على المحيط الهندى إلى قناة السويس جنوباً.

لقد سبق أن مثلت منطقة القرن الأفريقى «رمانة الميزان» لتقدم العمل الأفريقى المشترك خلال الستينيات، ذلك قبل الانقلاب العسكرى الذى أطاح فى منتصف السبعينيات بحكم الامبراطور «هيلا سيلاسى» لصالح «نظام ماركسي» بقيادة «مانجستو»، كما من قبل إسقاط ميليشيات أمراء الحرب فى الصومال فى مطلع التسعينيات نظام «الاشتراكية العلمية» بقيادة «سياد بري»، ما فتح الباب على مصراعيه، إلى فشل كل الحملات الدبلوماسية والعسكرية بسيان فى إعادة الاستقرار إلى ربوع المنطقة، بما فى ذلك اندحار الحملة العسكرية الأميركية «استعادة الأمل»، عن الصومال، ما أدى- وغيره- إلى شيوع القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر (مثالاً)، وإلى انفصال إريتريا عن إثيوبيا 1993، كما إلى انفصال جنوب السودان عن شماله 2011، إلا أن التصالحات الجارية اليوم على قدم وساق.. سواء بين أديس أبابا وأسمرة أو بين جناحى السلطة فى جنوب السودان، سلفاكير- مشار).. إلخ، ربما تهيئ المناخ لحقبة جديدة من السلام والتعاون، سوف تنعكس إيجاباً على إيقاف إريتريا دعمها لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة فى الصومال، وإلى أن يتوارى من ثم شبح الحرب فى الصومال، ما قد يسمح لإثيوبيا بسحب قواتها من غرب الصومال، وليتجه الإهدار المالى على الحروب فى المنطقة إلى تهيئة الأجواء للإنفاق على مشروعات التنمية، ذلك حال وضع نهاية لواحد من أطول النزاعات وأكثرها دموياً فى أفريقيا.

إلى ذلك، من الطبيعى فى ظل هذا المناخ أن تتعدد لقاءات القمة بين مصر وكل من إثيوبيا وإريتريا وشمال وجنوب السودان، وأن يجتمع الرئيس المصرى فى زيارته الأخيرة للسودان بقادة الرأى فى الخرطوم، تتويجاً لمساع مصرية فى استتباب السلام فى الجوار الإقليمى الذى بات فى حاجة إلى مزيد من الجهد المصرى لتطوير المنطقة.. ولتصبح أقوى مما كانت عليه، ومنعاً لتسلل دول إقليمية إليها من خارج القارة (…)، وليس آخر لتعويض فترات انحسار الدور المصرى فى القارة خلال نصف القرن الأخير، الأمر الذى يمثل عاملاً أساسياً وحيوياً، سواء فى جهود مواجهة القرصنة البحرية أو السياسية بسيان، ولكى تصبح منطقة القرن الأفريقى- بعد حروب طاحنة- منبراً للسلام والاستقرار.