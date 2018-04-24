القرعة العربية..الزمالك والإسماعيلي في مواجهة كويتية والأهلى ينتظر المتأهل

متابعات أسفرت قرعة كأس العرب للأندية الأبطال، التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية عن لقاء الأهلي مع الفريق المتأهل من التصفيات أ، بينما سيلتقي الزمالك مع القادسية الكويتي، والإسماعيلي فريق الكويت الكويتي.وستنطلق منافسات البطولة مع بداية شهر أغسطس القادم، على أن تستمر ا

متابعات

أسفرت قرعة كأس العرب للأندية الأبطال، التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية عن لقاء الأهلي مع الفريق المتأهل من التصفيات أ، بينما سيلتقي الزمالك مع القادسية الكويتي، والإسماعيلي فريق الكويت الكويتي.

وستنطلق منافسات البطولة مع بداية شهر أغسطس القادم، على أن تستمر المباريات حتى شهر أبريل من عام 2019.

جاءت نتائج القرعة كالآتي:

السلام اللبناني * الرجاء المغربي

الترجي التونسي * المتأهل من التصفيات ب

الوداد المغربي * أهلي طرابلس الليبي

الأهلي المصري * المتأهل من التصفيات أ

المحرق البحريني * الأهلي السعودي

الهلال السعودي * الشباب العماني

النصر السعودي * الجزيرة الإماراتي

المريخ السوداني * الجيش السوري

العين الإماراتي * وفاق سطيف الجزائري

الاتحاد السعودي * الوصل الإماراتي

الرفاع البحريني * مولودية الجزائر الجزائري

القوة الجوية العراقي * اتحاد العاصمة الجزائري

النقاط العراقي * الصفاقسي التونسي

الزمالك المصري * القادسية الكويتي

الإسماعيلي المصري * الكويت الكويتي

النجم الساحلي التونسي * الرمثا الأردني

ويشارك في البطولة العربية هذا الموسم 32 فريق، منهم 30 سيبدأوا المسابقة من الدور الأول، وفريقان سيتم تحديدهما من ضمن 10 أندية في الدور التمهيدي من المسابقة الذي سينطلق يوم 1 مايو 2018.

وسيحصد حامل اللقب على 6 مليون دولار، وسيتقاضي وصيف البطولة 2.667 مليون دولار.