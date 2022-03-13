اقتصاد وأسواق

القرش: 800 ألف فدان زيادة في زراعة محصول القمح وتوجيهات الرئيس بمنح حافز إضافي لدعم الفلاح

وقع الوصول إلى 10 ملايين طن حصاد موسم القمح
المال - خاص 11:32 م, الأحد, 13 مارس 22 11:32 م, الأحد, 13 مارس 22

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك زيادة نحو 800 ألف فدان في المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم، متوقعا الوصول إلى 10 ملايين طن حصاد موسم القمح هذا العام.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

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وأكد أن مثل هذه الأحداث وتوجيهات الرئيس تشعرنا بتوجهات الدولة في دعمها للفلاح والمزارعين دائماً.

وقال القرش : “البداية ليست الآن بل عندما تم الإعلان عن زيادة سعر توريد إردب القمح بزيادة تقترب من 100 جنيه قبل بداية موسم الزراعة من الأساس لدعم المزارعين وتشجعيهم على زراعة القمح كونه محصولاً استراتيجياً”.

وأوضح أن ذلك يأتي تزامناً مع اهتمام الدولة المصرية بتحديث المنظومة الزراعية بغية زيادة إنتاجية الفدان ومضاعفته حيث بلغ إنتاجية الفدان الواحد قبل 10 سنوات بواقع عشرة أردب لكل فدان والآن أصبح 20 إردبا وهو مايؤكد مضاعفة إنتاجية الفدان وما يحققه من عائد إضافي للفلاح.

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وتابع: “الجهود أيضاً ممتدة لنظم الزراعة وأفضل التقاوي لتشجيع الفلاح في زراعة الأقماح لتغطية احتياجات المصري من العيش والقمح كونه لقمة العيش الأساسية للمواطنين”.


وكشف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي يأتي في ضوء زيادة المساحة المنزرعة في العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان تقريباً مقارنة بخمس سنوات مضت فهناك زيادة نحو 800 ألف فدان عبر زيادات متتالية وهي نسبة كبيرة في مساحات محصول القمح المزروعة.

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وتوقع أن يكون نتاج حصاد موسم القمح هذه العام نحو 10 ملايين طن.

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بقلم المال - خاص

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