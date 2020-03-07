«القرار تشاوري».. وزيرة الصحة تعلق على مطالب تعطيل المدارس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن قرار وقف المدارس والتجمعات يتم من خلال خلية الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمسئولة عن ملف مواجهة فيروس كورونا ، موضحة أن القرار تشاوري وليس له علاقة بالبعد الإقتصادي.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : “في خلية أزمة هي اللى تقرر، وده قرار تشاوري وكل يوم في مستجد ولو في احتمالية تعرض للإصابة هيتم اتخاذ قرار يحافظ على صحة المواطن والقرار ملوش علاقة بالبعد الاقتصادي لكن الأهم في الموضوع صحة المواطن”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

وأكدت أن مصر لديها شفافية في الإعلان على الحالات المصابة وتقوم بالتقصي عن الحالات المصابة والمخالطة ولديها نظان تقصي، مضيفة: “مش عايزة الناس يبقى عندها خوف والمضاعافات بتبقى محدودة كما أن الغالبية ليس لديهم أعراض خفيفية”.

وعن مشكلة إعلان الصحة عن إجراء تحليل الكشف عن الفيروس بمبلغ 100 جنيه شددت زايد على أنه لا توجد مشكلة في الإمكانيات المادية لكن تكمن في الضغط على الأجهزة والعاملين.

وأضافت: “خصصنا أجهزة لمعامل السفر وأخرى لغرض التقصي وده بيشكل عبئا كبيرا والموضوع مش إمكانيات مادية والاجهزة ليها سعة 500 حالة في اليوم وهندي مواعيد للناس”.