القدس.. قنبلة إنسانية فى أحشاء عملية السلام

ما حدث فى القدس خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو 2017، وخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع تواجه تدابير منفردة للاحتلال تنتقص من صلاحيات القيادتين الدينية والسياسية للعتبات الإسلامية، وهى المظاهرات المستدامة التى رصدتها آلاف الكاميرات على الهواء.. أعادت تمحيص وتجديد الدروس التاريخية التى واكبت المسألة اليهودية فى فلسطين، منذ ثورات النصف الأول من القرن العشرين ضد البريطانيين والمشروع الصهيوني- بسيان- اتصالاً بالحروب والانتفاضات التى دارت على الأرض الفلسطينية وجوارها.. طوال النصف الثانى من القرن إلى اليوم الذى تؤدى فيه «انتفاضة يوم الغضب لحماية الأقصى» إلى بروز فعالية ما يمكن وصفه بـ«التدين الشعبى الوطنى» المختلف تماماً عن الإسلام السياسي- بشقيه الرسمى والحزبى- ربما باعتباره «الوصلة» التى تربط دون انفصال بين جزر فلسطينية سكانية صغيرة وحتى لو كانت بلا وطن- وبين الدائرتين العربية والإسلامية، ذلك على النحو الذى قد يكذب أو لا يوضح ما نقل عن دهشة رئيس الوزراء الإسرائيلى «جولدا مائير» غداة احتلال بلادها للقدس 7 يونيو 1967.. عن عدم خروج المسلمين غضباً للدفاع عن مقدساتهم.. لتتيقن اطمئناناً بأن عدوها أشبه ما يكون بالجثة الهامدة، إلا أن وزير الدفاع «موسى ديان»، الأبعد نظراً، كان على عكسها قلقاً حين وقف على الجبل المشرف على الحرم المقدس متسائلاً بصوت عالٍ سمعه رئيس الأركان «ما حاجتنا إلى كل هذه المعالم»، مستبقاً- ربما- الزمن الذى ستكون فيه القدس محل نزاع مرير مع العرب من النواحى السياسية والقانونية والدينية، إلا أن الكنيست اجتمع قبل نهاية الشهر للتصديق على ضم القدس إلى إسرائيل، الأمر الذى التزم به كل المسئولين الذين تعاقبوا على حكم إسرائيل حتى الآن.. وإذ سعوا من خلال نزع ممتلكات المقدسيين العرب وطردهم خارجها إلى العمل على تهويدها، ذلك باعتبار أورشليم «قدس الأقداس» التى بدونها.. يصبح المشروع الصهيونى فارغاً من المدماك الرئيسى لمشروعيته وبقائه، وهو الأمر الذى يتطابق – بالضرورة – مع ما وقر فى قناعة الجنود الإسرائيليين الذى نقل عنهم العائدون من سيناء بعد حرب يونيو.. استعدادهم للانسحاب من كل الأراضى المحتلة مؤخراً باستثناء «القدس»، ما يمثل ظاهرة عامة لدى السياسيين والعامة بسواء، ولينظر الكنيست بعدئذ فى نهاية مايو الماضى مشروع «القدس الكبرى» الذى ينص على ضم المستوطنات فى محيطها- وبيت لحم- لتكون تحت نفوذ السلطات البلدية الإسرائيلية، باستثناء- ربما- حى العرب، وذلك بالتوازى مع ما أصدره الكونجرس الأميركى عن قرار «يوم القدس» يقضى بإقامة مراسم احتفالية مشتركة ومتزامنة مع 7 يونيو- تاريخ احتلال إسرائيل للقدس قبل خمسين عاماً.. مما يكشف عن النوايا الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة تجاه نزع عروبة القدس والتمهيد لتهويدها، لولا أن الإرادة الشعبية- العربية والإسلامية- لا تزال بعد أن أفاقت من صدمة احتلال المدينة المقدسة.. أقوى من المخططات الإمبريالية مهما اشتدت، ليس أدل على ذلك من اعتراكها معارك وانتفاضات متصلة لتحرير الأراضى المحتلة.. كذا بالنسبة لتمسكها بالحد الأدنى فى قبول الأرض مقابل السلام كما نصت عليه مبادرة القمة العربية فى 2002، ربما تجنباً من القادة العرب لعدم تعريض بلادهم مجدداً لمثل الانقلابات السياسية والعسكرية التى اجتاحت المنطقة العربية احتجاجاً على احتلال إسرائيل النصف الغربى من مدينة القدس إبان حرب فلسطين 1948، ابتداءً من سوريا 1949 إلى اغتيال ملك الأردن 1951 إلى مصر 1952 مروراً بلبنان والعراق 1958.. فيما بقيت حكومة عموم فلسطين كالغائب الحاضر إلى حين إعلان منظمة التحرير 1964.

فى سياق متصل إلى عام 2017، لم يغب عن أبناء الجيلين الثالث والرابع من فلسطينيى الداخل.. إثبات وجودهم للحفاظ على حقوقهم الشعبية والدينية على المسجد الأقصى.. ما أدى إلى تراجع إسرائيل «التكتيكي» عن تدابيرها.. خاصة مع امتداد الأزمة إلى الدول العربية والإسلامية بشكل أو آخر، ومن بعد تحذير مجلس الأمن فى جلسة طارئة من تداعيات الأوضاع المستجدة فى الأماكن المقدسة، الأمر الذى أكدته من جانبها جامعة الدول العربية عبر أكثر بياناتها مصداقية.. حيث نصت على أن القدس خط أحمر، ربما فى تهديد مبطن أن المساس بوضعها إنما هو بمثابة قنبلة إنسانية فى أحشاء عملية السلام.

