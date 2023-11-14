القتيلة عجزت عن سداد مديونية لها.. حل لغز العثور على جثمان سيدة داخل مخزن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمة بارتكاب واقعة الاعتداء على سيدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدما تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن في أحد العقارات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، بائعة خردة -مقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتـها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت إنها مدينة للمجني عليها بمبلغ مالي، ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت في ذهنها فكرة التخلص منها، فاعتدت عليها بالضرب باستخدام ميزان مُتواجد بالمخزن، بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها، وسرقت حافظة نقود المجني عليها وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، مفتاح شقة المجني عليها، ولاذت بالفرار.

وبارشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالي متبقي من متحصلات واقعة السرقة، وبارشادها بمحل الواقعة ضبطت ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء، المُستخدمين في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.