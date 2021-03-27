نقل وملاحة

«القبطان هو المسؤول».. رئيس قناة السويس : رفاس السفينة الجانحة بدأ يتحرك وأصبح تحتها مياه (فيديو)

وأضاف ربيع أن قبطان السفينة هو المسئول عن حدوث تلك الواقعة وليست مؤامرة كما يشاع
محمد مجدي 9:56 م, السبت, 27 مارس 21 9:56 م, السبت, 27 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه يجرى الآن العمل بالكراكات وعمليات شد ودفع للسفينة الجانحة بالقناة، كاشفا أن السفينة أصبحت تتحرك يمينا ويسارا 30 درجة، كما أنه أصبح تحتها مياه.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان الكراكات عاملة شغل كويس، ودفة السفينة تحركت بشكل جيد، كما أن جنوح السفينة ليس نتيجة خطأ واحد وإنما تجمع عدد من الأخطاء.

اقرأ أيضا  «المال» تنشر تفاصيل إيرادات «قناة السويس» فى 2020

وأضاف ربيع أن قبطان السفينة هو المسئول عن حدوث تلك الواقعة وليست مؤامرة كما يشاع، مؤكدا أن مرشد القناة ليس مسئولا، لأن رأيه استرشادي والمسئول الأول والأخير هو قبطان السفينة.

وتابع ربيع، أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة والتي بدأت العمل فعليا، وقامت بالتكريك بمحيط منطقة مقدمة السفينة لإزالة كميات مستهدفة من الرمال، ويتم عمل مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

اقرأ أيضا  متحدث الرئاسة : 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد تحتاج للتحديث والتطوير (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مجموعة «MSC» تعلن عن تغييرات في جداول معظم سفنها بسبب توقف قناة السويس

السيد فؤاد 10:30 م, السبت, 27 مارس 21

رئيس هيئة قناة السويس: سنتولي التحقيقات في جنوح السفينة و ممكن تيجي جهات أخرى

محمد مجدي 10:28 م, السبت, 27 مارس 21

وزير النقل: أخبرت الرئيس بعدم قدرتي على تحمل مسؤولية موت ناس تاني (فيديو)‎

محمد مجدي 8:41 م, السبت, 27 مارس 21

متحدث الرئاسة : 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد تحتاج للتحديث والتطوير (فيديو)

محمد مجدي 8:09 م, السبت, 27 مارس 21

تأكيدًا لـ«المال».. بدء تحرك الكرّاكة مميش قادمة من هولندا

نادية سلام 5:22 م, السبت, 27 مارس 21

رئيس هيئة قناة السويس : أدرس تقديم حوافز للعملاء.. «العميل بتاعي لن أتخلى عنه»

نادية سلام 5:00 م, السبت, 27 مارس 21