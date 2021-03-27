«القبطان هو المسؤول».. رئيس قناة السويس : رفاس السفينة الجانحة بدأ يتحرك وأصبح تحتها مياه (فيديو)

وأضاف ربيع أن قبطان السفينة هو المسئول عن حدوث تلك الواقعة وليست مؤامرة كما يشاع

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه يجرى الآن العمل بالكراكات وعمليات شد ودفع للسفينة الجانحة بالقناة، كاشفا أن السفينة أصبحت تتحرك يمينا ويسارا 30 درجة، كما أنه أصبح تحتها مياه.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان الكراكات عاملة شغل كويس، ودفة السفينة تحركت بشكل جيد، كما أن جنوح السفينة ليس نتيجة خطأ واحد وإنما تجمع عدد من الأخطاء.

وأضاف ربيع أن قبطان السفينة هو المسئول عن حدوث تلك الواقعة وليست مؤامرة كما يشاع، مؤكدا أن مرشد القناة ليس مسئولا، لأن رأيه استرشادي والمسئول الأول والأخير هو قبطان السفينة.

وتابع ربيع، أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة والتي بدأت العمل فعليا، وقامت بالتكريك بمحيط منطقة مقدمة السفينة لإزالة كميات مستهدفة من الرمال، ويتم عمل مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.