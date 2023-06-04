القبض مروج لبيع المركبات المهربة جمركيًا عبر «فيس بوك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليقًا مدعومًا بصورة روج خلالها صاحب الحساب لبيع جميع أنواع المركبات (توك توك، تروسيكل، دراجات نارية) المهربة جمركيًا.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه، وتبين أنه شخص -مقيم بمحافظة البحيرة- أمكن ضبطه.



وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.



واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



على صعيد آخر، رصدت الأجهزة الأمنية ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من استغاثة لتغيب أحد الأطفال -مقيم بمحافظة المنيا. وبالفحص أمكن تحديد والد الطفل المشار إليه.

وتبين أنه مزارع -مقيم بدائرة مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا- وبسؤاله قال إن نجله تغيب عن منزل الأسرة بتاريخ 22 مايو الماضي، وعودته مرة أخرى من تلقاء نفسه بتاريخ 26 مايو الماضي.



وأضاف أنه كان بمحافظة الإسكندرية خلال فترة تغيبه للعمل، ولم يحرر ثمة محاضر بتغيبه، واتخذت الإجراءات القانونية.