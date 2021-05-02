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القبض علي أحد المتعدين بالردم في النيل أثناء الإفطار وتحويله للنيابه العسكرية

عند الكيلو 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية
مدحت إسماعيل 7:30 م, الأحد, 2 مايو 21 7:30 م, الأحد, 2 مايو 21

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رصدت أجهزة حماية النيل، حالة تعد صارخة على نهر النيل، بعزبة ابو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند الكيلو 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وقام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجري نهر النيل، بمخلفات كسر الطوب الأحمر، وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية، لإخفاء معالم المخالفة.

وفي ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة، وتوجيهات محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، تم علي الفور وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المخالف وإلزامه بلإحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته.

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وتم رفع الردم بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

وصرح عبد العاطي أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت “حملة إنقاذ النيل” والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين ، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61551 إزالة تحت مظلة “حملة إنقاذ النيل”.

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كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 2021 /3/20 والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الان ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره 570449 متر مربع، وتنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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