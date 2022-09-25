القبض على 8 متهمين بخطف سائق في الإسكندرية.. والدافع: خلافات مالية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جريمة خطف سائق في محافظة الإسكندرية ، بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، وكشفت التفاصيل عقب تلقي قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية- يفيد بارتكاب مجهولين جريمة خطف نجله “سائق” أثناء سيره بالشارع.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، يوجد لأربع منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم بمحيط محال إقامتهم وتحرير المجني عليه من محل إقامة أحدهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرًا أحدهم إلى أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وشقيق المجني عليه “محبوس حاليًا على ذمه قضية “نصب وتوظيف أموال”، فعقد العزم على خطف المجني عليه واستعان بباقي المتهمين، تمهيدًا لمساومه أهليته على تسوية الخلاف المالي.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.