القبض على 7 لصوص سرقوا أموال شركات ودراجات نارية بالجيزة وسوهاج

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الجيزة وسوهاج، والأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 7 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم سرقة في محافظتي الجيزة وسوهاج.

تعود التفاصيل إلى ضبط 5 لصوص ارتكبوا واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة مستأجرة، بتحريض من أحدهم مندوب تحصيل الشركة، الذي استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة، واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وفي سوهاج، ضبطت عصابة مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “قطع الأسلاك”.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.