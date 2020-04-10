لايف

القبض على 7 أشخاص دعوا لصلاة الجمعة بحديقة عامة بالرحاب

لمخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة.
أماني عوض 4:56 م, الجمعة, 10 أبريل 20 4:56 م, الجمعة, 10 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، اليوم، القبض على 7 أشخاص دعوا لصلاة الجمعة بحديقة عامة بمنطقة الرحاب، بالقاهرة الجديدة، مخالفين بذلك قرار وزارة الأوقاف.

تلقى قطاع القاهرة الجديدة، بلاغًا من سكان المرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، يفيد بوجود تجمع بالحديقة العامة، وإقامة صلاة الجمعة بمعرفة أحد الأشخاص، وإمامة المصلين.

وانتقل رجال المباحث وضبطوا 7 منهم لمخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة، تحسبًا لتفشي وباء كورونا.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون الأوقاف، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

قطع المياه عن مناطق بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة غدًا لوجود أعمال صيانة

هيثم سمير 4:26 م, السبت, 29 فبراير 20

الداخلية تكشف لغز سرقة 16 منزلًا بالقاهرة والقليوبية (فيديو)

أماني عوض 9:00 م, الخميس, 15 أغسطس 19