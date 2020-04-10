القبض على 7 أشخاص دعوا لصلاة الجمعة بحديقة عامة بالرحاب

لمخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة.

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، اليوم، القبض على 7 أشخاص دعوا لصلاة الجمعة بحديقة عامة بمنطقة الرحاب، بالقاهرة الجديدة، مخالفين بذلك قرار وزارة الأوقاف.

تلقى قطاع القاهرة الجديدة، بلاغًا من سكان المرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، يفيد بوجود تجمع بالحديقة العامة، وإقامة صلاة الجمعة بمعرفة أحد الأشخاص، وإمامة المصلين.

وانتقل رجال المباحث وضبطوا 7 منهم لمخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة، تحسبًا لتفشي وباء كورونا.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون الأوقاف، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.