القبض على 5994 شخصًا لاختراقهم الحظر بالمحافظات أمس

ألقت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، القبض على 5994 شخصًا لمخالفتهم قرار الحظر الصادر للمواطنين، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية أنها ضبطت 1719 سيارة، 146 دراجة نارية، 179 مركبة “توك توك” مخالفة.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على 4 أشخاص لإقامتهم فراشة داخل أحد الشوارع بمنطقة الظاهر، ودعوة أصدقائه وجيرانهم من أجل عقيقة نجل أحدهم، مساء الثلاثاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من منع إقامة العقيقة، وصرف المواطنين من الفراشة.

جاء ذلك بعدما تلقت شرطة نجدة القاهرة، بلاغًا عن إقامة أحد الأشخاص فراشة، ودعوة بعض الأشخاص “لعقيقة”، بأحد الشوارع بدائرة قسم الظاهر بالقاهرة.

وانتقل رجال الشرطة، وضبط صاحب العقيقة و2 من أصدقائه وصاحب الفراشة، وصرف المدعوين، وعددهم 17 شخصًا، مع إزالة الفراشة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 6020 شخصًا، أول أمس، لمخالفتهم قرار حظر التحرك، الصادر من مجلس الوزراء.

وضبطت 1265 سيارة، 131 دراجة نارية، 165 مركبة “توك توك” مخالفة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.