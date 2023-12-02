القبض على 5 متهمين بتعدين وترويج العملات الرقمية المشفرة

كشف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، عن مزاولة 4 أشخاص من محافظة الجيزة لنشاط غير مشروع بمجال تعدين العملات الرقمية “بيتكوين” المحظور استخدامها وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 55 جهاز حاسب آلي، 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة، وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم، وتستخدم في تعدين العملات الرقمية، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات إفتراضية.

وأضاف المتهمين في اعترافاتهم، أنه عقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية “المضبوطة”.

وأمكن ضبط مصدر الأجهزة واتضح أنه يعمل فني إلكترونيات -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر- وبمواجهته أيد ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة “الافتراضية”.