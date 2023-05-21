القبض على 5 طلاب ألقوا حجارة على سيارة مراقبي امتحانات الإعدادية في سوهاج

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 5 طلاب متهمين بارتكاب واقعة إلقاء حجارة على سيارة تنقل عدد من المراقبين، عقب انتهاء أحد امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج.

كانت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من القبض على 5 طلاب متهمين برشق سيارة ميكروباص بالحجارة، تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

ونتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة مُدرسة -مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا- بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال المصابة أيدت ما سبق.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بتكثيف التواجد الأمني.