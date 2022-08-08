القبض على 4 من مروجي العملات المالية المزورة في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة ، القبض على 4 أشخاص متهمين بترويج العملات المالية المزورة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، أن 3 أشخاص يترددون على أحد “الأكشاك” وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة القاهرة- وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، مشيرين إلى تحصلهم عليها من شخص مقابل مبالغ مالية صحيحة.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.