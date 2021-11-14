القبض على 4 مسئولين بأحد مستشفيات الوجه القبلي لاختلاسهم 1.5 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من مسئولي خزينة المستشفى العام بإحدى محافظات الوجه القبلي بتهمة استغلال موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى الخاصة بالأشعة، التحاليل، تذاكر العيادات، واختلاسها، بقيمة إجمالية أكثر من 1,5 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا عليها دون وجه حق وعدم توريدها لحساب المستشفى، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.