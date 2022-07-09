القبض على 4 متهمين في قضايا ابتزاز السيدات عبر «سوشيال ميديا»

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات الأمن، من كشف ملابسات عدة بلاغات من بعض السيدات، بتضررهم من إضطلاع مُستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتهم بنشر تلك الصور.

وتوصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، إلى تحديد بعض مُرتكبي تلك الوقائع، وأمكن ضبطهم وذلك على النحو التالي:

ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة- لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى لإحدى الفتيات، مقيمة بمحافظة القاهرة مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

وضبطت شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بتهمة إرسال رسائل للحساب الشخصى لإحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

وألقت القبض على متهم مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، لإرساله رسائل للحسابات الخاصة بأشقاء إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

وضبطت شخص مقيم بالقاهرة، لاضطلاعه عبر تطبيق المحادثات “واتس آب” بإرسال رسائل لهاتف (زوجته) الشخصي عبر ذات التطبيق تضمنت عبارات سب وقذف وتهديد بإلحاق الأذى بها، وذلك لخلافات زوجية بينهما وأن بينهما قضايا مازالت قيد التحقيقات.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.