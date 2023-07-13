القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة ، بعدما كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، عن تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبط كلٍ من مالك المخزن المشار إليه -له معلومات جنائية- و3 عمال بذات المخزن، أثناء أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر، وعُمق 6 أمتار، وكذا الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.