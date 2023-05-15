القبض على 4 لصوص سرقوا مخبزًا في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة سرقة مخبز في محافظة القاهرة، بعدما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- عن اكتشاف سرقة 4 مواتير عجان، وبعض الأدوات والمعدات من داخل مخبز في المنطقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبا الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق”.

وأضاف أنهما تصرفا في المسروقات المُستولي عليها بالبيع لدى عملائهمـا “سيئى النية” شخصين من مالكي مخزنان خردة، لأحدهما معلومات جنائية، وأمكن ضبطهما.

وعثر بحوزتهما على كافة المسروقات المُستولي عليها، وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.