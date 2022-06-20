القبض على 4 طلاب لتسريبهم الامتحانات عبر «سوشيال ميديا»

استكملت الأجهزة الأمنية جهودها بمجال كشف تداول تسريب أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من القبض على 4 طلاب بمحافظات القاهرة والسويس والشرقية وسوهاج.

جاء ذلك بعدما تبين اضطلاعهم ببث أسئلة امتحان إحدى المواد عبر شبكة الإنترنت، عقب بدء موعد الامتحان باستخدام هواتفهم المحمولة، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة.

كانت المتابعة الأمنية قد كشفت عن ملابسات ما تداول من بعض أسئلة امتحان إحدى المواد عبر شبكة الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، عقب بدء موعد الامتحان.

وبالفحص والتنسيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، تبين إضطلاع 3 طلاب بمحافظات الغربية، الشرقية، قنا، ببث الأسئلة المشار إليها باستخدام هواتفهم المحمولة.

واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.