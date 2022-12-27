القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منازلهم في أسوان (صور)

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص، وذلك أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منازلهم في محافظة أسوان.

وضُبط رجال مديرية أمن أسوان بحوزة أحدهم قطعة حجرية عبارة عن جعران عليه نقوش يشتبه في أثريتها، وعُثر على حفر بعمق 8 أمتار، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

على صعيد متصل، تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط شخص، أثناء الحفر داخل منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمحافظة أسوان بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعُثر على حفر بعمق حوالى 10 أمتار، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.