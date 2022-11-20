القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في السيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص ارتكبوا أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن 4 أشخاص ارتكبوا أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم بالعقار المشار إليه.

وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.