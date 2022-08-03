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القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة

وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب.

القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة
أماني عوض

أماني عوض

3:47 م, الأربعاء, 3 أغسطس 22

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص في محافظة القاهرة ، أثناء التنقيب عن الآثار أسفل عقار بمنطقة منشأة ناصر.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بمديرية أمن القاهرة ، تفيد بأن شخص يرتكب جرائم التنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص -أحدهم مالك العقار محل الواقعة، وذلك أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب.

جريدة المال

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التنقيب عن الآثار.

أماني عوض

أماني عوض

3:47 م, الأربعاء, 3 أغسطس 22