القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص في محافظة القاهرة ، أثناء التنقيب عن الآثار أسفل عقار بمنطقة منشأة ناصر.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بمديرية أمن القاهرة ، تفيد بأن شخص يرتكب جرائم التنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص -أحدهم مالك العقار محل الواقعة، وذلك أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التنقيب عن الآثار.