القبض على 3 متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة ، القبض على 3 أشخاص متهمين بمحاولة تهريب مبالغ مالية من عملات أجنبية بعد إحباط مخططهم، وضبط الأموال الموجود في حيازتهم.

كانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت من خلال التعامل الفني من ضبط سيدة -مقيمة بمحافظة القاهرة- لحيازتها مبالغ مالية كبيرة “عملات أجنبية” بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

وبمواجهتها أقرت باشتراكها مع سيدة -مقيمة بالقاهرة- متواجده بساحة إنتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية، على إرسال مبالغ مالية لها مع بعض المواطنين بدعوى تركها معها سهوًا.

وضبطها وبحوزتها مبالغ مالية من عملات أجنبية، وبمناقشتها أقرت بما سبق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص -مقيم بمحافظة كفر الشيخ- لحيازته مبالغ مالية من عملات أجنبية، كانت مخبأة بحقيبته وأسفل طيات ملابسه بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.