القبض على 3 متهمين بقتل جارهم في سوهاج

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى ملابسات ارتكاب جريمة قتل عامل في محافظة سوهاج، بعدما اعتدى عليه 3 أشخاص بالضرب بعصى وسلاح أبيض عقب نشوب خلافات جيرة بينهم، وألقت القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال عامل مصاب بجرح قطعي وكسر بالجمجمة، وتوفى عقب وصوله.

وبسؤال والدته ربة منزل -مقيمة بذات الناحية- اتهمت 3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز- بالاعتداء على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض، وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة سلاح أبيض و2 عصا شوم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.