القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- لمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع بمجال الإتجار بالمواد المخدرة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 70 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.