القبض على 3 متهمين بالتسول بالآلات الموسيقية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة التسول واستجداء المارة باستخدام الآلات الموسيقية وطلب مبالغ مالية منهم، بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب رصد تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استخدام بعض الأشخاص الآلات الموسيقية لاستجداء المارة، وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص -مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.