القبض على 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، سيجارة مشتعلة تحتوي على مخدر الحشيش.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.