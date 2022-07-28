القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم ابتزاز السيدات والتشهير بهن إلكترونيًا

توصلت أجهزة الأمن لملابسات عدة بلاغات من بعض السيدات عن تضررهم من اضطلاع مُستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم، وعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.

وتوصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، إلى تحديد بعض مُرتكبى تلك الوقائع، وأمكن ضبطهم، وذلك على النحو التالي:

وضبطت شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج- لارساله رسائل للهاتف الخاص بإحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج- تحوي صور شخصية لها، وعبارات تتضمن ابتزازها.

وألقت القبض على شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا- لابتزازه عدد من السيدات والنصب عليهم، من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحصل منهم على صور خاصة لهم ومبالغ مالية.

وضبطت شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية- لإرساله رسائل للحساب الشخصي لسيدة -مقيمة بمحافظة الإسكندرية- مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، واتخذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.