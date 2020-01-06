القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بعمليات بنكية

ألقت قوات الأمن -اليوم الإثنين- القبض على 3 تجار مخدرات بعد تشكيلهم عصابة غسل أموال، بتعاملات بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة تجارتهم، في عمليات بنكية وشراء عقارات، واتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وأضافت التحريات أنهم بعد تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، اتجهوا لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك.

واشتروا عقارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية أثناء وفقًا لأحكام قانون مكافحة تلك الجرائم.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، كان قد كشف عن 3 تجار مخدرات بعد غسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم في الإتجار، بمحافظة الغربية.

وتمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتبين وجود معلومات جنائية مسجلة لاثنين منهم، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات.