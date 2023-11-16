القبض على 3 تجار للعملة في المنوفية والبحيرة

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 3 تجار للعملة، خلال حملاتها لضبط المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

وضبطت مدير تسويق -بدائرة قسم شرطة منوف- بعدما كشفت التحريات أنه يتاجر في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية.

وضبطت مهندس زراعي -مقيم بدائرة مركز شرطة السادات- لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية

وبمديرية أمن البحيرة، ضبط محاسب -مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود- بتهمة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية من عملات محلية وأجنبية، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.