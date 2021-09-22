القبض على 3 أشخاص لإطلاقهم ألعاب نارية في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إطلاق بعض الأشخاص ألعاب نارية “شماريخ” بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك مغسلة سيارات – مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم- وبحوزتهم 3 شماريخ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وما أقر أحدهم بذلك لوجود خلافات بينهم وأهالي المنطقة لاعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم، واتخذت الإجراءات القانونية.