لايف

القبض على 3 أشخاص لإطلاقهم ألعاب نارية في القاهرة

بعد تداول مقطع فيديو.
أماني عوض 12:55 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 12:55 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إطلاق بعض الأشخاص ألعاب نارية “شماريخ” بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك مغسلة سيارات – مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم- وبحوزتهم 3 شماريخ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

اقرأ أيضا  الداخلية تعلن مواعيد العمل في وحدات تراخيص المرور خلال شهر رمضان

وما أقر أحدهم بذلك لوجود خلافات بينهم وأهالي المنطقة لاعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-4-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22

مصدر أمني يرد على وجود شيكولاته تحوي مخدر الخشاش: سحبنا عينات لتحليلها

أماني عوض 11:51 م, الأثنين, 4 أبريل 22

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على أطعمة الحيوانات الأليفة في مصر

نرمين ابراهيم احمد 11:19 م, الأثنين, 4 أبريل 22

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى بينهم اثنان من المرضى النفسيين

محمود محسن 9:00 م, الأثنين, 4 أبريل 22

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 39 درجة

دعاء محمود 7:29 م, الأثنين, 4 أبريل 22

اشتية يحمل إسرائيل مسئولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أيمن عزام 6:04 م, الأثنين, 4 أبريل 22