القبض على 3 أشخاص بتهمة ضرب عامل توصيل وسرقة دراجته النارية بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، القبض على 3 أشخاص متهمين باستدارج عامل توصيل طلبات، والاعتداء عليه وسرقة دراجته النارية في محافظة الجيزة.

كان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من عامل توصيل طلبات مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، عن الواقعة.

وقال عامل التوصيل، إنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب، ولدى وصوله فوجئ بـ3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية، اعتدى أحدهم عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص -مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولي عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.