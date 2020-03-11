القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج شائعات عن إصابات كورونا بمصر

ألقت الأجهزة الأمنية – اليوم الأربعاء- القبض على 3 أشخاص، بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية عبر “فيس بوك” عن فيروس كورونا.

ترويج أخبار مغلوطة عن إصابات كورونا

وأكدت التحريات أن الأشخاص تناولوا أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في اجتماع الحكومة – اليوم الأربعاء- إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس “كورونا”.

وأضاف مدبولي أن ذلك أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك تم على الرغم من أن الدولة، وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس “كورونا” الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم.

مدبولي: اتخاذ الإجراءات القانونية لردع الشائعات

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووجه بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وشدّد على عدم السماح باستمرار تلك الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية.

وتابع بأن كل مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، والذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة.

ولفت مدبولي موجها حديثه للحكومة باجتماعها الأسبوعي إلى أن “ذلك يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخباراً كاذبة حول الوضع في مصر، وتطبيق ذلك وفقا للقواعد القانونية” .

أرقام الإبلاغ عن شائعات كورونا

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، تخصيص رقمي واتساب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بمرض فيروس “كورونا” المستجد أو غيره.

وأكد المجلس على أن العمل لاستقبال أي شائعة مستمر على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وبلغ إجمالى الحالات المؤكدة على مستوى العالم 109577 حالة، فى عدد 104 دول، توفى منهم 3809.

ووصل عدد الحالات المؤكدة في الصين فقط 80904 حالة، من بين الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتوفى منهم 3123 حالة.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية، بشأن الموقف العالمى لانتشار فيروس “كورونا” حتى يوم الإثنين 9 مارس الجارى، إلى أن وجود ثلاث دول جدد أبلغت عن وجود حالات COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية هى (بنجلاديش– ألبانيا– باراجواى).

الصحة: 60 حالة إصابة في مصر

وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان، الموقف الإجمالى للحالات المصابة بفيروس “كورونا” فى مصر، حتى يوم الثلاثاء 10 مارس الحالى.

وأشارت إلى أن إجمالى الحالات المؤكدة حتى الآن وصل إلى 60 حالة (منهم 8 حالات تم اكتشافها بشكل مباشر و 52 حالة عن طريق إجراءات الترصد والتقصي).

ونوهت الوزيرة إلى أن 26 حالة من تلك الحالات تحولت من إيجابى للفيروس إلى سلبي، وتوفيت حالة واحدة فقط من إجمالى الحالات المؤكدة.