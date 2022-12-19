القبض على 3 أجانب لمحاولتهم تهريب عقاقير مخدرة في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط سيدة وشخصين يحملان جنسية إحدى الدول، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد على متن عدد من الرحلات المختلفة في مطار القاهرة محاولين تهريب كميات من الأدوية المخدرة.

وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية محلية، وعقاقير طبية مخدرة، مخبأة بداخل الحقائب الخاصة بهم بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم للمبالغ المالية والعقاقير الطبية المخدرة، بغرض إنهاء متطلباتهم الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.