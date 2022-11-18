القبض على 25 شخصًا نظموا فعالية استعراضية للدراجات النارية بدون تصريح في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 25 شخصًا من منظمي إحدى الفعاليات الاستعراضية للدراجات النارية، بدون تنسيق مع الجهات المعنية في محافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات يتضمن تنظيم مجموعة من الشباب فعاليات تحت مسمى “استعراض للدراجات النارية” بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وبالفحص اتضح أن شخصين -مقيمان بمحافظة الجيزة- نظموا الاستعراض والترويج له عبر الصفحة المشار إليها، بدون تنسيق مع الجهات المعنية، وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 25 من الدراجات النارية بالمكان ومالكيها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.