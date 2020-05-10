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القبض على 24 شخصًا بسبب لعب مباراة كرة قدم بوقت الحظر بالهرم

ضبط 5006 أشخاص مخالفين لقرار حظر المواطنين أمس.
أماني عوض 12:19 ص, الأثنين, 11 مايو 20 12:19 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 21 شخصًا، مخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر الخاص بحركة المواطنين، ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس “كورونا”، خلال أداء مباراة “كرة قدم”، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، القائمين على إدارة وتشغيل الملعب المشار إليه، وهم 3 أشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

في سياق متصل، ألقت القبض على مالك مقهى بشارع الكورنيش، بمركز إدفو بأسوان لمخالفة قرار مجلس الوزراء بحظر فتح المقاهي، وغلق أبواب المقهى من الخارج وإدارته من الداخل للمترددين عليه.

وضبطت الأجهزة الأمنية بأسوان، 20 شخصَا داخل المقهى، 20 نرجيلة، 100 كرسى، شاشة عرض، واتخذت الإجراءات القانونية.

يذكر أن جهود أجهزة الأمن، أسفرت عن ضبط 5006 أشخاص مخالفين لقرار حظر المواطنين، خلال 24 ساعة.

وضبطت 1260 سيارة مخالفة، 129 دراجة نارية مخالفة، 165 مركبة “توك توك” مخالفة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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