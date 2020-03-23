القبض على 20 مهاجرًا غير شرعي بالأقصر وأسوان

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائـم الهجـرة غير الشرعـيـة، 20 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي الأقصر وأسوان.

وكشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين، بإحدى المناطق بدائرة مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 12 مهاجرًا غير شرعي، يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

وفى سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة من ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مختلفة، أثناء تواجدهم بإحدى المناطق بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك ضمن جهوده لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، وملاحقة ممارسيها بالتنسيق والأجهزة المعـنية.

وتكثيف الجهود لتحديد العناصر القائمة على عمليات الهجرة غير الشرعية، والتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد.